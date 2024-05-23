يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.
من المقرر أن يحضر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، ومحمد الشناوي، قائد الفريق، المؤتمر للحديث عن المباراة، وآخر استعدادات الأهلي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.
البوابة سبورت
نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مواجهة الترجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.
يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.