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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة بناء مخالف بمدينة بلطيم بكفر الشيخ

علي مساحة 100 متر مربع

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى تنفيذ قرار إزالة «لبناء بدون ترخيص» عبارة عن شدة خشبية لأعمدة وسقف على مساحة 100 متر، بمدينة بلطيم، وذلك لمواجهة البناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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إزالة التعديات على أراضى أملاك أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية كفر الشيخ مدينة بلطيم محافظ كفرالشيخ