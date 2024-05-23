13 جامعة وهيئة المانية تشارك في ملتقى الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظم مكتب التدريب والتوظيف SCAD OFFICE بالجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الثامن عشر على التوالي فعاليات أعمال ملتقى التدريب و التوظيف السنوى الذي أستمر على مدار يومين من بداية هذا الأسبوع من شهر مايو الحالي 2024، والذي يأتي طبقاً لمنظومة الجامعة نحو دعم وتنمية قدرات الطلاب والخريجين ، وخلق فرص تدريببة وتوظيفية لهم، وتعريفهم بالأمكانات و المهارات التي يتطلبها سوق العمل للمنافسة بفاعلية ، مما أسهم في إيجاد قاعدة عريضة من الشركات والهيئات والمؤسسات والجامعات التي تشارك في الملتقى.

وأشارت الجامعة خلال بيان رسمي لها اليوم، أنه بلغ عدد الجامعات المشاركة هذا العام 13 جامعة و هيئة المانية من بينها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ، جامعة أولم، جامعة شتوتجارت" ، بجانب 144 شركة محلية وعالمية تغطي كافة التخصصات في قطاعات الهندسة - البنوك – الأتصالات – الأغذية و المشروبات – مستحضرات التجميل – الرعاية الصحية – العقارات - البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات – الصناعات الدوائية – المحاماة و الأستشارات القانونية بالاضافة الى بعض المؤسسات الرسمية مثل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد صرح الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أثناء جولته داخل الملتقى بحضور الدكتور إيهاب كامل أبو خير نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب ، بأن الهدف من تنظيمه سنوياً هو خلق تلاحم بين طلاب وخريجي الجامعة و أصحاب الشركات ما يؤمن لهما فرص العمل والتدريب ويتيح للجامعة التعرف على أحدث الأتجاهات في أسواق العمل لمواكبة التغيرات المتواصلة به.

ولفت إلى أن ما شاهده اليوم من الكم الهائل من عدد االشركات و الهيئات المشاركة و التي تعج بخريجى الجامعة الألمانية بالقاهرة يعكس مدى كفاءه وقوه طلاب وخريجي الجامعة وجاهزيتهم للعمل بتلك الشركات مباشرة وهو ما يشير إلى المجهود الذي تبذله الجامعة في إعداد الطالب القادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية المزود بالعديد من الصفات الفاعلة بجانب تبنيها إستراتيجات التميز في التعليم ، ومتابعتها بنظارة ميكروسكوبية دقيقة متغيرات الأسواق المحلية والعالمية لكى تتوازن رؤيتها وبرامجها الاكاديمية طبقاَ لمتطلباته.

و يعد ملتقى التدريب و التوظيف السنوى الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة هو ملتقى التوظيف الأكبر فى مصر و افريقيا و الشرق الاوسط.

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