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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الدوليين.. طلب مفاجئ من الزمالك بشأن مباراة بروكسي

الزمالك
الزمالك
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طالب مجلس إدارة النادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بروكسي، في دو ال٣٢ من بطولة كأس مصر والمقرر لها ٣٠ مايو الجاري، على ملعب المقاولون العرب، بسبب اللاعبين الدوليين. 

وأرسل الزمالك أمس الأربعاء خطابا إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتأجيل المباراة لغياب اللاعبين الدوليين عنها سواء المحترفين أو لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم المقبل.

 

غياب الدوليين عن الزمالك


ويغيب عن الزمالك ٤ محترفين هم سيف الجزيري و حمزة المثلوثي للانضمام لصفوف منتخب تونس وسامسون أكينيولا للانضمام لمنتخب بنين وموتيابا للمشاركة مع منتخب أوغندا، بالإضافة إلى لاعبي الزمالك الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني يوم 28 مايو الجاري، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما أيام 6 و10 يونيو.

يذكر ان هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة إلى تأجيل مباريات دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر لفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

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