رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية النوعية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ظهر اليوم، جانباً من رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة أماني عبد الفتاح الغباشي المدرس المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بالجامعة بعنوان " التصميم الداخلي للمسكن وعلاقته بالكفاءة الإدارية لربات الأسر" .

رحب رئيس الجامعة بلجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور طلعت محمد سحلول أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة المتفرغ بكلية التربية النوعية والقائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق ، وعضوية الدكتور ربيع محمود نوفل أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات المتفرغ بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ، و الدكتورة رباب السيد مشعل أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، والدكتورة صافي محسن الطوبشي أستاذ إدارة المنزل المساعد بكلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والسيدة الأستاذ الدكتور شرين محمد غلاب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حامد محمد عمارة الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للباحثة لحصولها على درجة الدكتوراه متمنياً لها دوام التوفيق في مسيرتها العلمية والعملية بجامعة دمياط.