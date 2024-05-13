روسيا: إسقاط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية، وقذيفتين من طراز "أولخا" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 19:50 إلى الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على المناطق السكنية في مدينة بيلجورود باستخدام أنظمة صواريخ "أولخا" وآر إم 70 "فامبير".

وتابع البيان: "أثناء صد الهجوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 صاروخا من طراز "فامبير" وصاروخين من طراز "أولخا".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلجورود، بعدد من الصواريخ.

وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو الجاري، حوالي الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلجورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".