رئيس حي غرب الإسكندرية: عقار كرموز المنهار صادر له قرار إزالة ولم يسفر عن أي وفيات

أكدت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن عقار كرموز المنهار يسفر عن إصابة شخص واحد دون أي وفيات.

وأضافت خلال تصريح صحفي لها أن العقار صادر في حقه قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012.

تعود الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار عقار في شارع التميمي، منطقة كرموز، غرب الإسكندرية.

وعلى الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع انهيار العقار والتأكد من موجود اي مصابين.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وعلى الفور، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.