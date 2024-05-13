نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يخسر بثنائية أمام نهضة بركان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدفين مقابل هدف أمام فريق نهضة بركان المغربي في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي جمعتهما، على الملعب البلدي ببركان في المغرب.

سجل ثنائية نهضة بركان يوسوفا دايو بـ "ضربة جزاء" في الدقيقة 12، وأضاف اللاعب عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ضربة رأس، وسجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 46 من المباراة.

ودخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

جاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني

خط الدفاع: يوسوفا دايو - أيوب خيري - عبد الحق العسال - عادل تاحيف

خط الوسط: حمزة الموساوي - محمد المورابيط - فاليري باسين

خط الهجوم: ياسين البحري - يوسف ميهري - يوسف فحلي

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