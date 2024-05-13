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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة ربع نقل، وأمرت النيابة الكلية بالجيزة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين الملاكي  والربع نقل  للاستماع الى افادتهم حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع حادث تصدم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل أمام ميدان فودافون بالحصري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية لمكان الحادث، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات في الأشخاص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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