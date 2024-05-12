وكيل زراعة الفيوم: الرقعه الزراعية عصب الاقتصاد القومى والتعدي عليها جريمة

شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسه وسام البحيري مدير إدارة حماية الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعه المستمره ورصد اي حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفوريه لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعيه وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه التى هى عصب الاقتصاد القومى، والتعدي عليها جريمة.



وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس إيهاب فايز مدير الإدارة يرافقة جهاز حماية الأراضى بازاله حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة واحد قيراط ناحية منشأة الفيوم إزالة قواعد خرسانية.

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