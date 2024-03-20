انطلاق الحملة القومية لمقاومة الحمى القلاعية والوادى المتصدع بين الماشية فى الدقهلية

أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، اليوم، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024م بداية من أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض مشيرا الى استمرار الحملة حتي تحقيق المستهدف منها.

وأوضح الحسنين، أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية و الأغنام والأبقار والجاموس والماعز واضاف ان الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلي، أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

واكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا قائلا:"الدوله تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين".

ولفت "المحافظ" الى ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

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