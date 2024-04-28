لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين

انطلقت مساء السبت، ثاني فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض مجموعة من الأفلام السينمائية تحت عنوان "سينما المكفوفين".

ومن جانبه، أوضح الفنان محمد جلال، منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج "سينما المكفوفين" أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقدم تجربة هي الأولى من نوعها في المهرجانات المصرية، حيث عرض مجموعة من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين، بواسطة شرح للصورة السينمائية، قدمته الإعلامية هنا العايدي بصوتها.

وأضاف "مؤسس البرنامج "أن العروض اختتمت بفيلم "نور عيني" للمخرج مهند دياب، والذي يقدم رسائل من ذوي الإعاقة البصرية في سبع دول مختلفة، ويعرض بعضا من قضايا المكفوفين.

وبدوره أكد المخرج مهند دياب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، رعاية الوزارة لبرنامج "سينما المكفوفين"، ودعم المكفوفين في مختلف المجالات الاجتماعية والفنية والتعليمية.