اليوم.. طقس حار على القاهرة والعظمي 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاحد امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح علي اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 24 درجة .