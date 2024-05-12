الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية، عندما يحل ضيفا على نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على تسهيل اللمور في لقاء الإياب المقرر له مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي .

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، خلال الساعات الماضية مطالبهم بالتركيز خلال لقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على ثقته في قدرات المجموعة المتواجدة على تقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك وتحقيق الهدف المطلوب.