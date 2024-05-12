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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 مايو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,589 جنيه للشراء، و 3,566 جنيه للبيع .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,140 جنيه للشراء، و 3,120 جنيه للبيع

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,691 جنيه للشراء، و 2,674 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,093 جنيه للشراء، و2064 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25,120 جنيه للشراء و 24,960 جنيه للبيع.

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