أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 مايو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,589 جنيه للشراء، و 3,566 جنيه للبيع .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,140 جنيه للشراء، و 3,120 جنيه للبيع

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,691 جنيه للشراء، و 2,674 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,093 جنيه للشراء، و2064 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25,120 جنيه للشراء و 24,960 جنيه للبيع.