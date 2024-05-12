أسعار الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 مايو 2024، وذلك في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

كما سجل اعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في بنوك (الكويت الوطني، البركة، HSBC، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول،ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد ) نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.