اليوم.. أولى جلسات طعن زوج أميرة شنب على حبسه لتسببه في مصرع جاره بالشيخ زايد

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من زوج المذيعة أميرة شنب، على الأحكام الصادرة ضده من محكمة جنايات جنوب الجيزة بالحبس لمدة 6 أشهر بدلا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك لتسببه في مصرع جاره مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

وأودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات الحكم على زوج المذيعة أميرة شنب بالحبس لمدة 6 أشهر بدلا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أرملة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له.