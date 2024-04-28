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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 8 أشخاص جراء موجة حارة تجتاح بنجلاديش

موجة حارة تجتاح بنجلاديش
موجة حارة تجتاح بنجلاديش
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في بنجلاديش أمس السبت، جراء موجة شديدة الحرارة تعد من بين الأسوأ التي تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن السلطات أصدرت تعليمات للمستشفيات للاستعداد بشكل كامل لاستقبال الحالات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة في العاصمة داكا، مشيرة إلى أن الحرارة وصلت إلى 42 درجة في بعض المناطق.

وكانت السلطات قد أمرت بإغلاق كافة المدارس والجامعات خلال الأسبوع الماضي بسبب الطقس شديد الحرارة، إذ ترتفع درجات الحرارة بحوالي خمس درجات على الأقل عن معدلها الطبيعي. 

يشار إلى أن موجة حارة تضرب بنجلاديش والفلبين والهند وتايلاند منذ الأسبوع الماضي، وتشهد آسيا ارتفاعا لدرجات الحرارة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وذلك وفق تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في آسيا العام الماضي.

مصرع أشخاص موجة حارة بنجلاديش