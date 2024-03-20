بعد اعترافه.. تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية لانتداب محام

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء "محمد.ع.ع"،25 عاما، المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية الى دور الانعقاد القادم 21 ابريل، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي اسم، رئيس المحكمة، والمستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وجرى استخراج المتهم من قفص الاتهام وسؤاله عن الواقعة ليجيب بارتكابه الجريمة وجاهزيته لينال عقابه كونه أخطأ في حق نفسه وأسرته وأسرة المحني عليه.

وقال إنه قام ارتكاب الجريمة بمفرده دون أن يعاونه أحد من أجل مساومة أسرة المجني عليه لسداد ديونه نتيجه ممارسة القمار الإلكتروني .

وبسؤاله عن محامي أجاب بأنه لا داعي لوجوده وهو يعلم ما ارتكبه من إثم، مطالبا بأن ينظر الناس الى اسرته نظرة مختلفه بعيدًا عما ارتكبه كونه هو الوحيد المسئول عن فعلته.

وعن ندمه لارتكاب الجريمة قال :"الندم شعور داخلي شعرت به بعد ارتكاب الجريمة وعاوز أخد جزائي وده عدل ربنا ".

تعود تفاصيل القضية حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية،احالة المتهم محمد ع.ال.ع.ال. “محبوس”، 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه في سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.