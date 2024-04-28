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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية

الجامعات الأمريكية
الجامعات الأمريكية
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اعتقلت الشرطة الأمريكية محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية، خلال وقفة لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون، في بيان عبر البريد الإلكتروني أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 23 محتجا هناك وتم نقلهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وأضاف البيان أن "قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة".

وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.
 

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