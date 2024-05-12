رئيس الوزراء: وضعنا سقفا للنفقات العامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم وضع سقف للنفقات العامة.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، ونقلته "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد: "وضعنا سقفا للمصروفات والنفقات، وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء، حيث كان تريليون جنيه هو سقف النفقات على كافة السلطات والوزارات، والباقي سيكون من القطاع الخاص".

وتابع: "قمنا بتعديل بعض الحوافز المعنية بالضرائب والعديد من الحوافز، وكل هذه الأمور تعمل على رفع إسهامات دور القطاع الخاص، ونحن نرى العديد من التقدم خلال السنوات القليلة الماضية".