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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء: وضعنا سقفا للنفقات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم وضع سقف للنفقات العامة.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، ونقلته "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد: "وضعنا سقفا للمصروفات والنفقات، وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء، حيث كان تريليون جنيه هو سقف النفقات على كافة السلطات والوزارات، والباقي سيكون من القطاع الخاص".

وتابع: "قمنا بتعديل بعض الحوافز المعنية بالضرائب والعديد من الحوافز، وكل هذه الأمور تعمل على رفع إسهامات دور القطاع الخاص، ونحن نرى العديد من التقدم خلال السنوات القليلة الماضية".

مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية سقف للنفقات العامة الدكتور مصطفى مدبولي