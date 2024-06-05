بعد الاعتذار للمدير الفني وزملائه.. أفشة يعود لتدريبات الأهلي

شارك محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر اليوم الأربعاء بعدما غاب خلال اليومين الماضيين بقرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وجاءت عودة “أفشة” لتدريبات الأهلي بعد تدخل الجهاز المعاون لحل الأزمة والصلح بين اللاعب والمدير الفني السويسري التي وقعت مؤخرا عقب تصريحات “أفشة” التي انتقد فيها المدير الفني وأكد خلالها أن مارسيل كولر ليس المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته.

وكان مارسيل كولر قرر في وقت سابق منع محمد مجدي أفشة من المشاركة في تدريبات الفريق يومي الأثنين والثلاثاء.

وقرر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد مجدي أفشة وهو الأمر الذي تقبله اللاعب وقدم اعتذاره للجهاز الفني ولزملائه بالفريق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري يوم 14 يونيو الجاري ويلتقي بعدها مع الاتحاد ثم الداخلية يومي 18 و21 من نفس الشهر.