ads
الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي معلول يظهر في الأهلي ويبدأ التأهيل بعد عملية وتر أكيليس "صور"

علي معلول في النادي
علي معلول في النادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ اللاعب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم الأربعاء للعلاج من الإصابة التي يعاني منها.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي أن علي معلول بدأ التدريبات في صالة الجيم بالنادي الأهلي للتعافي من الإصابة.

خضع علي معلول لعملية جراحية قبل عدة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر معلول اليوم الاثنين بمقر النادي الأهلي في الجزيرة حيث خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بمقر النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

التونسي علي معلول النادي الاهلي البرنامج التأهيلي قطع في وتر أكيليس الجهاز الطبي