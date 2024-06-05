علي معلول يظهر في الأهلي ويبدأ التأهيل بعد عملية وتر أكيليس "صور"

بدأ اللاعب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم الأربعاء للعلاج من الإصابة التي يعاني منها.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي أن علي معلول بدأ التدريبات في صالة الجيم بالنادي الأهلي للتعافي من الإصابة.

خضع علي معلول لعملية جراحية قبل عدة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر معلول اليوم الاثنين بمقر النادي الأهلي في الجزيرة حيث خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بمقر النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.