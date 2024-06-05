الاحتلال ينفذ «غارة وهمية» على جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات "وهمية" اليوم الأربعاء على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مقاتلات حربية إسرائيلية خرقت جدار الصوت ثلاث مرات في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، مما أحدث دويًا هائلًا سُمع في أرجاء المنطقة وأثار حالة من الهلع والتوتر بين المواطنين.

وأشارت الوكالة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية واصلت التحليق على ارتفاع منخفض، مخلفة وراءها بالونات حرارية. وفي مرجعيون، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا بقذائف فوسفورية، كما استهدفت محيط الشاليهات في بلدة الخيام بقذيفة فوسفورية، وأطلقت قذيفة مدفعية على وادي العصافير في الخيام.