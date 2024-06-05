وزير الصحة يبحث مع نظيرته الأوغندية سبل التعاون في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وزيرة الدولة الأوغندية لشؤون الصحة العامة، أنيفا كاوييا، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدولتين لتطوير الأنظمة الصحية، فضلاً عن الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للدولة الأوغندية وفقاً لاحتياجات نظام الرعاية الصحية الأوغندي، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعبها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات فيما يخص مكافحة الأمراض المعدية والغير معدية وعلى رأسها التهاب الكبد الفيروسي سي، حيث أكد الوزير في هذا الشأن دعم دولة أوغندا في التصدي لفيروس سي، ونقل التجربة المصرية الناجحة في التصدي والقضاء عليه، فضلاً عن دعمها بالأدوية واللقاحات الخاصة بعلاج فيروس سي، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة الأوبئة والتهديدات الصحية.

وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة دعم دولة أوغندا في مجال إجراء جراحات زراعة الأعضاء، من خلال استقبال المرضى الأوغنديين وإجراء الجراحات اللازمة لهم في المستشفيات المصرية، وإرسال كوادر طبية من الخبراء والمتخصصين المصريين في جراحات زراعة الأعضاء، لمساعدة الجانب الأوغندي في إجراء تلك الجراحات وخفض قوائم الإنتظار بالدولة الأوغندية.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لتدريب الكوادر الطبية الأوغندية على كافة التخصصات الطبية من خلال برامج تخصصية وتدريبية مختلفة، لافتاً إلى تأكيد الوزير على الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للجانب الأوغندي لدعم نظامهم الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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