ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مسئولون إسرائيليون: مفاوضات إعادة المختطفين لم تتوقف

الكابينت
الكابينت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إن مفاوضات إعادة "المختطفين" لم تتوقف رغم الخلافات مع حركة حماس وإن "فرصة جسر الفجوات منخفضة".

وأوضح مسؤول في الكابينت لـ"هآرتس"، أن الوزراء أعربوا عن دعمهم لاستمرار تفويض الوفد الإسرائيلي في حال استئناف المناقشات.

في سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، باستقالة المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة هو عدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة.

حماس المختطفين إسرائيليون