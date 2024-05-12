مسئولون إسرائيليون: مفاوضات إعادة المختطفين لم تتوقف

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إن مفاوضات إعادة "المختطفين" لم تتوقف رغم الخلافات مع حركة حماس وإن "فرصة جسر الفجوات منخفضة".

وأوضح مسؤول في الكابينت لـ"هآرتس"، أن الوزراء أعربوا عن دعمهم لاستمرار تفويض الوفد الإسرائيلي في حال استئناف المناقشات.

في سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، باستقالة المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة هو عدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة.