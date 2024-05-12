رئيس الوزراء: مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط التركيز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد اتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تمكنت من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.