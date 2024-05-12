بطريرك الموارنة: الدول الأوروبية تستخدم النازحين السوريين في لبنان لأغراض سياسية

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك المارون بلبنان، في عظته اليوم خلال القداس الإلهي في بكركي، الى التعاون مع هذا التقدم التكنولوجي السريع لوسائل التواصل الاجتماعي ومقاربتها بقلب ينبض بالحياة ورفض الفساد.

وقال الراعي عن الوضع في لبنان إن الذين يعرقلون انتخاب رئيس لا يريدون رئيسا لأنهم يستفيدون من غيابه، معتبرا ان الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس وكذلك حلّ ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة.

وأشار الراعي إلى أن هنالك عدم تعاون من الدولةالاوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم الى وطنهم لان هذه الدول مازلت تستعمل النازحين لاغراض سياسية في سوريا.