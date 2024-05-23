بشرة خير.. جولة فى شوارع القاهرة لكأس دوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جولة فى شوارع القاهرة لكأس دوري أبطال أفريقيا، قبل النهائي المرتقب بين الأهلي المصري، الذى يستضيف نظيره الترجى التونسى، فى إياب النهائي.

ونشر الاتحاد الأفريقى "كاف"، صورًا للكأس الأيقونية للبطولة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "الكأس الأيقونية بكل الحب في كل أنحاء القاهرة".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى، نظيره الترجى فى إياب نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023/ 2024، وذلك على ملعب استاد "القاهرة" الدولى، يوم السبت المقبل.

نتيجة لقاء الذهاب بـ« نهائي دوري أبطال أفريقيا»



وتعادل الأهلي سلبيًا مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت الماضى، باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.



وأدار المباراة، مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.







الترجي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ وفرضت الخشونة على أداء لاعبين وتعرض أمام عاشور لإًبة بسيطة أستكمل بعدها المشاركة قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية يُغادر على إثرها المباراة في الدقيقة ويشارك كيرم فؤاد بدلًا منه.

وقرر مارسيل كولر مدرب الأهلي أن يخوض الفريق تدريباته اليوم وغدا على ستاد القاهرة.

الخطيب يستقبل الترجي

واستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، بعثة نادي الترجي التونسي في المطار وعلق عليها نادى الترجى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى ، قائلاً : انطلاق رحلة الترجي نحو القاهرة.

واستقرت إدارة نادي الترجي التونسي، على تواجد رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي، على رأس بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل ويتواجد رياض بنور على رأس البعثة بدلا من حمدي المؤدب رئيس النادي الذي يتغيب عن السفر بعد وفاة شقيقه.

وحرص الترجي على توجيه رسالة لجماهيره عبر بيان رسمي طالب فيه جماهيره التي ستنتقل إلى القاهرة لمؤازرة الترجي، بضرورة احترام القوانين والترتيبات المعمول بها في مصر.

كما أكد البيان العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين، مشيرا إلى أن التزام الجماهير سيلعب دورا مهما في خروج المباراة بالمظهر اللائق.



