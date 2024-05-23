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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: تخوف إسرائيلي كبير من الملاحقات القضائية الدولية لحكومة الاحتلال

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن هناك تخوفا إسرائيليا كبيرا، خاصة في ظل مجابهة تل أبيب في المحافل الدولية، سواء من خلال إصدار أوامر اعتقال بحق كبار ساستها أو من خلال المحاكم الدولية التي ترفع عليها لوقف إطلاق النار والحرب كاملة في قطاع غزة، والمزيد من الاتهامات التي توجه ضد الحكومة الإسرائيلية ليس فقط في المحافل الدولية ولكن في الشارع الإسرائيلي.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية نقلت اليوم عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أن محكمة العدل الدولية ستنعقد في لاهاي ومن المتوقع أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة.

ولفتت أن التخوف والهاجس الإسرائيلي الأكبر يتمثل في أن استصدارا مثل هكذا قرار من محكمة العدل يعني أنه سيشجع محكمة الجنايات الدولية لإصدار قرار باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأشارت إلى أن الخيار الإسرائيلي المتواجد حاليا وفق هذا الدبلوماسي رفيع المستوى الذي أجرى مقابلة مع الصحيفة يتحدث عن طرحين، الأول بأن يكون هناك إصدار أوامر بوقف الحرب كليا عن قطاع غزة، والخيار الثاني لدى المحكمة أنه سيكون هناك إصدار قرار لوقف العمليات العسكرية جنوب القطاع -تحديدا- في رفح الفلسطينية.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي الملاحقات القضائية لإسرائيل