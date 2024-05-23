ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يكرم العاملين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم العاملين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المساهمين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023 بعد التقييم العام لكافة محافظات الجمهورية من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوطين التحول الرقمى بإعتبار ذلك أحد ركائز التنمية فى الجمهورية الجديدة .

وأثناء لقاءه بالعاملين بحضور العميد أحمد دنش مدير المركز ، أكد اللواء أشرف عطية على أن حصول المحافظة على هذا المركز المتقدم يؤكد على أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو توطين منظومة التحول الرقمى .

دعم المراكز التكنولوجية بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة

وجاء ذلك نتيجة إنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مع ربطه بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز ، وتم دعم هذه المراكز بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة مما ساهم فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن .

لافتاً بأن مركز نظم المعلومات كان أحد أهم المواقع التى تفقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال زيارته الأخيرة لأسوان ، وأصبح مزاراً للعديد من الوزراء والوفود .

وأشار أشرف عطية إلى أننا مستمرين فى النجاح والتميز من خلال تنفيذ سلسلة من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار ، وأيضاً مواكبة التحديات على أرض الواقع تحقيقاً لرؤية مصر 2030  .

مشيداً  بما تم تحقيقه بواسطة فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ، والذين تم تكريمهم تقديراً لجهودهم على مدار السنوات الماضية ، ونجاحنا فى تحقيق الهدف الآسمى بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها بالمراكز التكنولوجية ، وبالتالى تحقيق الشفافية الكاملة للحد والقضاء على الفساد الإدارى والمالى .

IMG-20240523-WA0017
IMG-20240523-WA0017
IMG-20240523-WA0016
IMG-20240523-WA0016
IMG-20240523-WA0014
IMG-20240523-WA0014
IMG-20240523-WA0015
IMG-20240523-WA0015
IMG-20240523-WA0013
IMG-20240523-WA0013
مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى محافظ أسوان المركز الأول العاملين محور أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا نظم المعلومات أخبار محافظة أسوان