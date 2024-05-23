رئيس جامعة سوهاج يطمئن على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث توجه لتفقد عدد من لجان امتحانات كلية الهندسة بمقر الجامعة الجديد، صاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال الامتحانات، ومدي التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة توافر كافة سبل الراحة التى تضمن سير الاختبارات فى أجواء من الهدوء والاستقرار، مع أهمية تواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلاب، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول.

وقال الدكتور أحمد قاسم، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يؤديها ١٦٦٧ طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، وتم توزيعهم داخل ٤٥ لجنة، مضيفاً أن الامتحانات تستمر فى الفترة من ٢١ مايو الجاري، وحتى ١٣ من يونيه القادم.