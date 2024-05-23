الخطيب : محمد صلاح نجم عالمي وأتمنى فوزه ببطولة أفريقيا مع منتخب مصر

تمني محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حصول النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب وهداف ليفربول الإنجليزي علي بطولة كأس أمم أفريقيا مع الفراعنة.

وتحدث محمود الخطيب عبر شبكة "CNN" قائلا : محمد صلاح لاعب رائع ويمتلك كل المقومات الفنية والبدنية وهو محترف ويعرف كيف يحافظ على نفسه، وأتمنى أن يحقق مع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا يومًا ما.

وأضاف رئيس النادي الأهلي: “أعتقد أن نادي ليفربول بتاريخه وجمهوره ساعدوا محمد صلاح وتمكن من تحقيق عدد كبير من الألقاب المحلية والأوروبية”.

وتحدث محمود الخطيب عن إنجاز منتخب المغرب والحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 قائلا: منتخب المغرب منحنا جميعًا حلم وطموح للوصول لأبعد نقطة في كرة القدم العالمية.