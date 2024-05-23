إقامة سور لمدرسة ابتدائية بغرب سهيل ضمن محور البديل لخزان أسوان الحر

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة سور حضارى لمدرسة الرائد محمود يعقوب الإبتدائية بدلاً من السور القديم، والذى تم ترحيله 8 أمتار داخل المدرسة بهدف الإنتهاء من المداخل والمخارج الخاصة بقرية غرب سهيل لخدمة أهالى القرية، وبما سيساهم بدوره فى ربطها بشرق وغرب النيل والطريق الصحراوى الغربى وذلك ضمن اللمسات النهائية الجارى تنفيذها بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر .

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات المعنية يتم العمل على قدم وساق بهذا المشروع القومى تمهيداً للإفتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالى حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 % ، بتكلفة 1.9 مليار جنيه .

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن قرية غرب سهيل تشهد خلال الفترة الحالية جهود عظيمة ومشروعات متنوعة فى كافة قطاعات العمل العام، ولاسيما بعد إدراجها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

تنفيذ خطة لتطوير قرية غرب سهيل لتحويلها اكبر مقصد سياحي

ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ خطة للتطوير الشامل للقرية ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والسفاري، ولتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية، وخاصة أنه تم إعداد مخطط عمرانى متكامل روعى فيه رفع كفاءة البنية التحتية بإدخال خدمة الصرف الصحى وإحلال المتهالك من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات وبما يساهم فى زيادة كثافة الرحلات السياحية للقرية على الوجه الأكمل .

يأتي ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة الهادفة لنهو المشروعات التنموية والخدمية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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