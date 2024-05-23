«شعاع» تناشد المواطنين بعدم التعامل ماليا مع موظفيها.. وتؤكد: دورنا يقتصر على القراءة

تابعت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، شكاوى عدد من المواطنين بعد تعرضهم لمحاولات النصب عليهم من خلال مطالبتهم بسداد فواتير كهرباء اليكترونية، مدعيين أنهم تابعين لشركة شعاع.

ومن منطلق حرص شركة شعاع على التواصل المستمر مع المواطنين و حفاظا على سلامتهم ، تناشد الشركة المواطنين عدم السماح لأى شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف وعدم التعامل ماليا بأى طريقة كانت مع موظفى الشركة أو من يدعون أنهم يتبعون الشركة خاصة و أن دور كشاف شركة شعاع يقتصر على تصوير قراءة عداد الكهرباء فقط.

وأكدت شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع و يقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.

وأهابت شركة شعاع للخدمات العامة المواطنين بالابلاغ عن اى شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو اى شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء او اى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس اب على مدار الساعة على رقم 01120313831.