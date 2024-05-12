الرئيس الأمريكي يعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص التعازي في ضحايا فيضانات البرازيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة البرازيل وشعبها في هذا الظرف العصيب.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض اليوم /الأحد/ - "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببته الفيضانات في البرازيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على تقديم المساعدة اللازمة للشعب البرازيلي، بالتنسيق مع السلطات البرازيلية التي تقود جهود الاستجابة في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وشهدت ولاية "ريو جراندي دو سول" في أقصى جنوب البرازيل، هطول أمطار عاتية مجددًا؛ ما أدى إلى حدوث سيول غير مسبوقة أودت بحياة 126 شخصًا أمس الأول /الجمعة/.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه بأنهار وبحيرات عدة في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

