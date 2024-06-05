توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي

وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون مع هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من الـ8 دول الأعضاء، جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا.

وأوضح الوكيل، أن الاتفاقية تفتح آفاق التكامل التجارى والتعاون في النقل واللوجستيات الى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في اطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

كما أكد أن الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون وهم التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.

وأعلن الوكيل، أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.

و عرض علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية المشاريع الإقليمية الجارى تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى والصندوق العربى للتنمية في افريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الاعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأشار بانه من خلال احد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.