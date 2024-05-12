السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره (صور)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء و أنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد وأدى الصلاة داخل المسجد.

ورحب الرئيس بالسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة مشيداً بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة

وأكد السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، موضحًا أن هذه ثالث مناسبة عقب افتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة ثم السيدة زينب، مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة

كما ألقى مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله

وأضاف سلطان البهرة : أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وتابع: مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وقال : أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء و أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.

وافتتحت وزارة الأوقاف في رمضان الماضي مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات بداخله.