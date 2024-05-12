إحالة بائع للجنايات بتهمة طعن شاب في القاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة بائع متجول للجنايات بتهمة طعن شاب وقطع كف يده، بسبب رفض المجني عليه قيام المتهم بفرش بضاعته أمام مسكنه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب بسبب محاولة البائع افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به المجني عليه، وتبين أن المجني عليه طلب من البائع عدم افتراش الأرض أمام العقار محل سكنه.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .