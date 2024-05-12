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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كابول: ارتفاع حصيلة قتلي الفيضانات شمالي أفغانستان إلى 315 قتيلا

الفيضانات شمالي أفغانستان
الفيضانات شمالي أفغانستان
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة قتلي الفيضانات شمالي أفغانستان إلى 315 قتيلا.
ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.
وكانت لجنة الإنقاذ الدولية أعلنت أمس أن فيضانات كبيرة ضربت ما لا يقل عن سبعة أقاليم في أفغانستان، ما أدي إلى تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء في أقاليم بغلان وجور وقندوز وبدخشان وسمنجان وبادجيس وتخار.
 

أفغانستان الفيضانات