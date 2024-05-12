كابول: ارتفاع حصيلة قتلي الفيضانات شمالي أفغانستان إلى 315 قتيلا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة قتلي الفيضانات شمالي أفغانستان إلى 315 قتيلا.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية أعلنت أمس أن فيضانات كبيرة ضربت ما لا يقل عن سبعة أقاليم في أفغانستان، ما أدي إلى تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء في أقاليم بغلان وجور وقندوز وبدخشان وسمنجان وبادجيس وتخار.

