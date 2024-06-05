محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل اتصالا هاتفياً مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 م لتهنئتهم بالنجاح .

الطالبة سما محمد علي سليمان محمد المقيدة بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الأول بمجموع 276 درجة.

الطالب ثروت محمد ثروت سعيد المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الاساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل علي المركز الأول مكرر بمجموع 276 درجة.

الطالب محمد السيد محمد فهمي المقيد بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والحاصل علي المركز الاول مكرر بمجموع 276 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي:

الطالبة آية علاء محمد فتحي المقيده بمدرسه أبو حريز للتعليم الاساسي التابعه لإداره كفر صقر التعليميه والحاصله على المركز الرابع بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة نور حسن محمد حسن المقيده بمدرسة المصرية المتكاملة الخاصة الإعدادية التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة سوار يامن محمد عبده المقيدة بمدرسة عزيز أباظة الإعدادية بنات التابعه لادارة منيا القمح التعليمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالة سمر إيهاب عبد العزيز المقيدة بمدرسة السيدة عائشة بنات التابعة لمدرسة الإبراهيمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة حلا محمد وجدي محمد المقيدة بمدرسة الريف الخاصة لغات التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة علي المركز الثامن بمجموع 275 درجة.

الطالبة حلا امير محمد عبد الوهاب المقيده بمدرسه الشريف الخاصة لغات التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة منه الله محمد عوض المقيدة بمدرسه الشهيد عبد المجيد عبد الفتاح الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ههيا التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة رؤي أحمد محمد علي المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275درجة.

الطالبة نور الله ايمن سعيد أحمد المقيدة بمدرسة راهبات نوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

ودعا المحافظ ، أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الإجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م( الدور الأول) حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 87.1% بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 141532 طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين 140620 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 87.1% , والإعدادية المهنية 78.1 % , والإعدادية للصم 93 % ، والاعدادية للنور للمكفوفين 100 %.

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