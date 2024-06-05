السبت القادم.."اليونيدو"تطلق مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر بمشاركة 100 شركة ناشئة

تنطلق السبت المقبل بالأقصر فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " على مدار يومين بتمويل من الحكومة السويسرية، وذلك فى إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

ويشارك فى الفعاليات التى تعقد تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالاضافة إلى سفارة سويسرا بالقاهرة.



ومن المقرر أن يشهد الجلسة الافتتاحية للفعاليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة، و ميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر، وباتريك جيلبرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل و التشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

وسيتضمن معرض الأعمال الخضراء عروضاً مُقدمة من قِبل مؤسسات الدعم المالي حول عروض السوق للاقتصاد الأخضر، وتقوية روابط السوق بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووسائل تمويل الاقتصاد الأخضر، ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، فضلا عن استعراض دور الشركاء فى دعم الاقتصاد الأخضر بمحافظتى قنا و الأقصر من خلال الخدمات المالية وغير المالية والفرص والتحديات فى تبني التقنيات الذكية للمناخ .