"مهارات القيادة وإدارة العاملين للقيادات العليا" دورة تدريبية بالمنيا

أشار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية وكفاءةعالية، من خلال البرامج التدريبية للعاملين وتطوير مهاراتهم القيادية ورفع مستوى الأداء الإداري والتنفيذي، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير كل الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ذات السياق، نظمت محافظة المنيا دورة تدريبية اليوم الأربعاء حول مهارات القيادة وإدارة العاملين، على مدار يومي 4 و 5 يونيو الجارى وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف بناء وتعزيز قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التسع ومديري الخدمات .

تناولت الجلسات التدريبية مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير مهارات القيادة الفعّالة، وأفضل الممارسات في إدارة العاملين، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي بالمحافظة، واختتمت الدورة بجلسة تفاعلية بين المشاركين، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه القيادات في إدارة العاملين وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والوحدات المحلية.

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