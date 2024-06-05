موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى اخر العام في محافظة القليوبية بعد الانتهاء من اعمال التصحيح وبدء اعمال الرصد والمراجعة في القليوبية.

موعد إعلان النتيجة

وأوضحت المحافظة أنه بدأت اليوم أعمال رصد درجات الشهادة الإعدادية ومن المنتظر إعلان النتيجة بداية الأسبوع المقبل، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

نتائج مبشرة للطلاب

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن النتيجة مبشرة حيث حصل عدد من الطلاب والطالبات على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية وما يقرب من 170 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية كما حصل أكثر من 200 منهم على الدرجة النهائية أيضا في الرياضيات كما حصل أكثر من 100 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الحاسب الآلي وفى مادة العلوم حصل أكثر من 400 طالب وطالبة تقريبا على الدرجة النهائية.

بدء أعمال الرصد

قالت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه تم الإنتهاء أمس الأحد من أعمال تصحيح كراسات الإجابة لمواد الشهادة الإعدادية 2024 ويجرى الآن أعمال الرصد والمراجعة ورجحت المصادر أنه من المقرر أن يعتمد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى آخر العام يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، ليتم إتاحتها وإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية وتوزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة.

وكيل وزارة التعليم

وأشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية “الرسمية ترم ثاني 2024” ستتضمن المجموع الكلي لكل طالب للترمين، من أصل المجموع الكلي 280 درجة.

وتوزع الدرجات على المواد كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 60 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

وأضافت سماح إبراهيم إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024 الفصل الدراسي الثاني بلغ 111750 موزعين على 440 لجنة منهم 1670 طالب وطالبة للاعدادية المهنية و7 طلاب مكفوفين و50 طالب من الصم وضعاف السمع على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.