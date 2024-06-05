بعد قبول الطعن.. النقض تحدد جلسة لنظر موضوع قضية قاتل أندرو جرجس بأسوان

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الاعدام وحددت جلسة 2 أكتوبر المقبل لنظر موضوع الدعوى.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم يقيم بدائرة قسم أول أسوان، ويعمل عاملا أجريا، لا يحمل رقما قوميا، وأنه في 1 يناير 2021، بدائرة قسم ثان أسوان محافظة أسوان ، قتل أندرو جرجس شكري رزق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة يسلبها مالها حتى وجد ضحيته حال قيادته لدراجته النارية توك توك، فاستوقفه وتظاهر زورًا يطلب منه توصيله لوجهة قصدها حتي استدرج إياه لمكان ناءٍ وما أن ظفر به وحيدًا، طعن إياه بمطواة عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.