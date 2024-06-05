كونتى يتولى قيادة نابولى رسمياً

أعلن نادى نابولي الإيطالى، اليوم الأربعاء، عن تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق، بداية من الموسم الجديد، وحتى 2027، خلفاً لفرانشيسكو كالزونا.

وقال نابولي في بيان رسمي نشره عبر الموقع الرسمى للنادي الإيطالى، أن كونتي وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

ولم يتولِ كونتى أى مهمه تدريبية منذ ان يرك تدريب توتنهام الإنجليزى، وظل بلا عمل حتى توليه مهمة نابولي الآن.

وأنهى نادى نابولى، الموسم المنقضى فى المركز العاشر، بعدما تولي تدريبه رودي جارسيا ثم والتر ماتزاري، وتمت اقالة الثنائية تواليًا، ليتولى مؤقتاً فرانشيسكو كالزونا.

وكشفت بعض التقارير أن كونتي سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، وقد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي.

وكان كونتى قد قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في 2021، قبل أن ينتقل لتوتنهام ويغادر النادي في مارس 2023.