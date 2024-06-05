aiBANK يطلق حساب توفير بعائد يومي يصل إلى 20%

الأربعاء 05/يونيو/2024 - 03:06 م

أعلن اليوم aiBANK، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق حساب توفير سوبر يومي بلس.

ويتيح هذا الحساب الجديد للعملاء العديد من المميزات، ومن بينها الحصول على عائد يصل إلى 20% ويضاف يوميًا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية للقرض الشخصي، مع إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية مجانًا لأول مرة، فضلًا عن إمكانية إصدار دفتر شيكات وجوائز ربع سنوية للعملاء، وذلك إلى جانب تغطية تأمينية مقدمة من شركة كاف للتأمين، التابعة لشركة إي اف چي فاينانس.

وسوف تقوم شركة كاف للتأمين بتوفير تأمين مجاني على الحياة لعملاء aiBANK على متوسط رصيد العميل حتى مليون جنيه، وذلك وفقًا لمتوسط رصيد العميل خلال فترة آخر 6 أشهر.

ويأتي ذلك التعاون مع شركة كاف للتأمين في أعقاب قيام aiBANK بتوقيع اتفاقية تعاون مع ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة ائتمانية جديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك لتعظيم الاستفادة من جهود التضافر والتكامل بين مختلف الشركات والمنصات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.

وفي هذا السياق، صرّح شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع في «aiBANK»، بأن إطلاق حساب التوفير اليومي الجديد يأتي في إطار استراتيجية aiBANK الطموحة التي ترتكز على توفير خدمات مصرفية شاملة وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الجديدة والمتميزة في السوق المصرفي المصري.

وأضاف شريف أن إطلاق الحساب الجديد يعكس الجهود التي يبذلها البنك والتزامه بتحقيق الشمول المالي سعيًا إلى تمكين كل شرائح المجتمع من الحصول على المنتجات والخدمات المالية التي تلبي مختلف احتياجاتهم وخلق فرص استثمارية آمنة، فضلًا عن مرونة التحكم في مدخراتهم إلى جانب الاستفادة من أفضل عائد على حساب توفير والذي يصل إلى 20%.

شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع في «aiBANK»

ومن جانبه، أعرب محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في «aiBANK»، عن اعتزازه بإطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر يومي بلس" والذي يأتي في إطار التزام البنك المتواصل بتعزيز الابتكار وتقديم الخدمات المصرفية التي تركّز على توفير أفضل خدمة للعملاء.

وأكد عبد المنصف أن البنك يضع على رأس أولوياته البقاء في صدارة توجهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة لقاعدته الواسعة من العملاء، حيث يتطلع البنك إلى إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية، وذلك عبر توفير مزيج فريد من المزايا الشاملة، ومن بينها أسعار الفائدة التنافسية والمرونة المالية العالية في إتمام الخدمات.

محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في «aiBANK»

ومن ناحية أخرى، أكد محب سلوانس، رئيس قطاع المبيعات بشركة كاف للتأمين، سعادته بالتعاون مع aiBANK والذي سيتم بموجبه توفير منتج فريد لعملاء حسابات التوفير، مشيرًا إلى أن شركة كاف نجحت في تعظيم الاستفادة من أطر التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضةعلى تقديم مفاهيم مبتكرة للسوق، فضلًا عن تعزيز مكانتنا التنافسية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف سلوانس أن هذا المنتج الابتكاري سوف يتيح ربط مبالغ التأمين مع ودائع العملاء مع الحد الأدنى من الاستثناءات، وهو ما يسمح بزيادة قيمة التغطية التأمينية مقابل أرصدتهم في aiBANK، مؤكدًا على أن حساب التوفير الجديد سوف يساهم في سد الفجوة في التغطية التأمينية، وذلك بما يتماشى مع المبادرات الوطنية التي وضعها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

وفي إطار خطة aiBANK لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائه من الأفراد والشركات، فقد أطلق البنك خلال عام 2023 وديعة"سلم واستلم" بعائد يصل إلى 21٪ يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه و بدون حد أقصى، وهو ما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدمًا وتجنب أي تغيّر في الأسعار في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحتين المحلية والعالمية. وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد في أي وقت طبقًا للشروط والأحكام.

وجدير بالذكر أن aiBANK يحرص على تقديم خدماته لكل العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 34 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، ومن بينها 3 فروع إسلامية تقدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة.وفي إطار استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك عبر التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لخدمة كافة شرائح المجتمع، قام البنك مؤخرًا بافتتاح فرع بالمنصورة مع تجهيزه لاستقبال العملاء من ذوى الهمم، بالإضافة إلى التوسع بشبكة الصراف الآلي ATM بنسبة 30% بنهاية 2023 لتغطي أغلب المناطق الحيوية، بهدف تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.