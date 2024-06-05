تفاصيل مصرع عازف ساكسفون سقط في بئر مصعد بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع شاب يدعى محمد علي نصر؛ وهو عازف ساكسفون، إثر سقوطه في بئر مصعد من أحد عقارات منطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، وجرت التحقيقات في ملابسات مصرع الشاب.

وخلال المعاينة الأولى لموقع الحادث، تبين أن المصعد يعمل بالمولد الكهربائي وقت انقطاع الكهرباء، وحدث عطل في المولد قبل الحادث بلحظات مما تسبب في حبس الشاب برفقة 3 آخرين ما بين الطابقين الثامن والتاسع.

وبعد التحقيقيات تبين أن المجني عليه عند انقطاع الكهرباء حاول إخراج من معه في المصعد، وكان بينهم أطفال ووالدتهم، حيث أكد سكان العقار، انتظامهم في ركوب المصعد على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب وجود مولد إضافي، لهذا السبب الحادث كان مفزعا ومخيفا للكثير منهم.

وبعد التحقيق في الأمر قررت جهات الأمنية تشميع المصعد ووقفه وندب فريق فني لمعاينته، ومعرفة تفاصيل الحادث وفرضت كردونا أمنيا حول العقار لحين انتهاء التحقيقات.

ولفتت شاهدة العيان من ساكني العقار، إلى أن «عم حسن» حارس العقار حاول كثيراً مساعدة المجني عليه للخروج من المصعد مثلما فعل مع الأشخاص من كانوا معه داخل المصعد، إلا أنه مؤخراً أجرى جراحة في قدمه مما تتسبب في عدم قدرته على التحميل عليها والخروج من فتحة المصعد بمساعدة الحارس ليسقط في بئر المصعد ويتوفى في الحال.