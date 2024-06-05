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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 25 مليار جنيه، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.789 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 26,634.3 نقطة، كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 5,794.95 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.79%، ليغلق عند مستوى 8,422.19 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 5,277.18 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.25%، ليغلق عند مستوى 11,496.47 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.38% ليغلق عند 32,563.61 نقطة

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 94.5 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 96.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 735.2 مليون سهم، من خلال 77.5 ألف صفقة منفذة. 

البورصة ختام التعاملات