برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م ، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، حيث تقدم لأداء الامتحان (142770) طالبًا وطالبة حضر منهم 141791.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.15 %

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15 % وتقدم لأداء الامتحان 1156 طالبا وطالبة حضر منهم 1089.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93 %، وتقدم لأداء الامتحان 71 طالبا وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100% حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يُمكن لطلاب محافظة الشرقية، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.